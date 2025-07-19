Елена Ивановская, уполномоченный по защите государственного языка на Украине, выступила с инициативой исключения упоминания русского языка из украинской Конституции. Информацию об этом распространило агентство «Укринформ».

По мнению Ивановской, необходимо скорректировать правовые нормы с целью ликвидации любого намека на неравноправие.

Она заявила, что особенно важно аннулировать любой особый статус, закрепленный за русским языком, подчеркнув, что в текущей ситуации вооруженного конфликта с Российской Федерацией он выступает не только в качестве средства общения, но и как орудие, направленное на дестабилизацию обстановки в стране. Ивановская убеждена, что устранение этого статуса является необходимым шагом для укрепления национальной безопасности.

Ранее сообщалось, что Лавров передал Рубио цитаты Зеленского с призывами уничтожать русских.