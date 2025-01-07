Йеменские хуситы атаковали американский авианосец в Красном море

Политика

Фото: [pxhere.com]

Американский авианосец USS Harry Truman в Красном море подвергся массированной атаке со стороны йеменских хуситов.

Они атаковали корабль четырьмя дронами и крылатыми ракетами.

Об этом сообщил телеканал Al Masirah.

Также хуситы успешно атаковали военные объекты Израиля в Яффе и Ашкелоне.

Операция против авианосца была проведена, пока он готовился нанести масштабный авианалет на Йемен. Удары по объектам в Израиле так же были произведены с применением дронов.

Представители вооруженных сил Йемена заявили, что будут атаковывать объекты противника до тех пор, пока он не прекратит агрессию в секторе газа и не снимет осаду.

Ранее ракетные войска йеменских хуситов «Ансар Аллах» заявили, что успешно нанесли поражение гиперзвуковой баллистической ракетой по израильской авиабазе Неватим.