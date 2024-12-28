Йеменские хуситы ударили баллистической ракетой по авиабазе в Израиле

Ракетные войска йеменских хуситов «Ансар Аллах» заявили, что успешно нанесли поражение гиперзвуковой баллистической ракетой по израильской авиабазе Неватим. Каналу Al Masirah об этом сообщил представитель вооруженных сил Яхья Сариа.

В ночь на 28 декабря Израиль сообщил о перехвате ракеты. По данным ЦАХАЛ, ее выпустили из Йемена. Еврейские системы перехвата успели не допустить удара еще до того, как ракета нарушила израильское воздушное пространство.

Версия одной из воинствующих группировок хуситов в Йемене, «Ансар Аллах», другая. По их данным, ракета «Палестина-2» гипрезвукового баллистического типа достигла цели и ударила по израильской авиабазе. Это подтверждает и Яхья Сариа.

«Использовали гиперзвуковую баллистическую ракету типа "Палестина-2" для нанесения удара по принадлежащей израильскому противнику авиабазе Неватим, которая находится в районе Негев на юге оккупированной Палестины. Ракета успешно поразила свою цель», — сказал представитель движения.

Это уже не первое подобное заявление. Хуситы за последнее время заявляли, что ударяли по Тель-Авив и Ашкелон. Израиль подтверждает только перехваты ракет со стороны Йемена.

Ранее сообщалось, по столице Йемена нанесли серию авиационных атак.