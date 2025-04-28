В конгрессе двумя словами прокомментировали встречу Трампа с Зеленским в Ватикане

Тейлор Грин, член палаты представителей от Республиканской партии Марджори, негативно отреагировала на встречу президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Ватикане.

Фотографию с переговоров она прокомментировала двумя словами: «Все кончено». Так она написала на своей странице в соцсети.

Напомним, встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского состоялась перед церемонией похорон папы Франциска в базилике Святого Петра. Разговор двух лидеров продлился всего 15 минут.

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече в Ватикане попросил больше оружия, заявил потом в интервью журналистам пула Белого дома президент США Дональд Трамп.

При этом американский президент добавил, что Зеленский уже три года говорит, что ему нужно больше оружия.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский и Мелони обсудили мирные инициативы для Украины.