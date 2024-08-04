ЦАХАЛ сообщил о 30 запущенных с территории Ливана снарядах

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что с территории Ливана в сторону Израиля было запущено 30 снарядов.

Ранее газета Times of Israel сообщила, что в северной части израильского государства зафиксировали ракетной удар. Отмечалось, что за атакой стоит Ливан. Многие снаряды перехватила система противовоздушной обороны «Железный купол».

Как позже сообщило шиитское движение «Хезболлах», в направлении израильского населенного пункта Бейт-Гилель, который расположен на севере Израиля, действительно было выпущено десятки ракет. Отмечалось, что такие действия вызваны обстрелами со стороны ЦАХАЛ южных населенных пунктов Ливана.

Как сообщила израильская армия в мессенджере, на севере Израиля звучал сигнал воздушной тревоги, после чего большинство ракет перехватила ПВО. Информации о пострадавших не поступала, уточняется в сообщении.

ЦАХАЛ также проинформировал, что в ответ на это был нанесен удар по пусковой установке «Хезболлах», откуда в сторону Израиля летели ракеты, и другие установки на юге Ливана.

Отношения Израиля и арабских стран усугубились после того, как ЦАХАЛ ликвидировал главу политического бюро ХАМАС Исмаила Ханию в Тегеране. После этого некоторые страны, в том числе Иран, сообщили о подготовке к проведению масштабной ответной операции.

Ранее сообщалось, что США и Израиль ожидают мести за гибель Хании от Ирана 5 августа.