JPost: иранские чиновники ждут указаний от Хаменеи для переговоров с США
JPost: иранские чиновники ждут согласия аятоллы Хаменеи на переговоры с США
Высокопоставленные иранские представители ждут одобрения верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи для начала диалога с Соединенными Штатами, сообщило издание The Jerusalem Post.
Причины задержки с одобрением от аятоллы Хаменеи остаются неясными. Источники предполагают, что это может быть связано как с несогласием верховного лидера, так и с перебоями в коммуникации. Iran International сообщает, что после израильских атак на иранской территории аятолла Али Хаменеи был вынужден укрыться в подземном убежище, расположенном в северо-восточной части Тегерана.
Axios сообщал, что во время обмена ударами между Ираном и Израилем аятолла Али Хаменеи заблокировал возможность проведения переговоров между министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи и специальным представителем президента США Стивом Уиткоффом. По данным Эхуда Яари и Барака Равида, это решение привело к тому, что президент США Дональд Трамп отдал распоряжение о нанесении ударов по иранским ядерным объектам в ночь на 22 июня.
Ранее сообщалось, что Израиль начал подготовку ударов по Ирану в 2024 году.