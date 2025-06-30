JPost: иранские чиновники ждут указаний от Хаменеи для переговоров с США

Причины задержки с одобрением от аятоллы Хаменеи остаются неясными. Источники предполагают, что это может быть связано как с несогласием верховного лидера, так и с перебоями в коммуникации. Iran International сообщает, что после израильских атак на иранской территории аятолла Али Хаменеи был вынужден укрыться в подземном убежище, расположенном в северо-восточной части Тегерана.

Axios сообщал, что во время обмена ударами между Ираном и Израилем аятолла Али Хаменеи заблокировал возможность проведения переговоров между министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи и специальным представителем президента США Стивом Уиткоффом. По данным Эхуда Яари и Барака Равида, это решение привело к тому, что президент США Дональд Трамп отдал распоряжение о нанесении ударов по иранским ядерным объектам в ночь на 22 июня.

Ранее сообщалось, что Израиль начал подготовку ударов по Ирану в 2024 году.