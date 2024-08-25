Юрист Хаминский считает, что сегодня перспектива обмена Дурова отсутствует

Имеются две версии, объясняющие события в парижском аэропорту, где задержали основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. По официальной версии, ему вменяется пособничество в наркоторговле, педофилии и терроризме, поскольку Дуров якобы не предпринимал достаточных усилий для ограничения использования мессенджера преступниками. По словам юриста Александра Хаминского, это только ширма, используемая для взятия предпринимателя под стражу и оказания на него давления. Об этом сообщил Life.ru.

Он добавил, что в действительности французские спецслужбы подозревают Павла Дурова в прослушивании бесед французского лидера Эммануэля Макрона и перлюстрацию его слов во время пользования защищенными каналами в Telegram, а также передача секретной информации российскому лидеру Владимиру Путину в ходе его визита в Баку.

По мнению юриста, в нынешних реалиях судебная власть стран Старого Света может выдать самые неожиданные решения, даже несмотря на всю абсурдность выдвигаемых обвинений. Однако в плане обмена в целях вызволения Дурова перспективы реализации данной процедуры на сегодняшний день не наблюдается, поскольку сейчас в нашей стране отсутствуют арестованные или осужденные граждане Франции аналогичного уровня, чтобы всерьез говорить об обмене на основателя Telegram.

Ранее в Госдуме сообщили, что не собирались блокировать Telegram, несмотря на претензии к мессенджеру.