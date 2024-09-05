Юрист Русяев пояснил, почему гражданам РФ будет трудно вернуть потерянную недвижимость в Финляндии

По словам юриста Ильи Русяева, банкротство управляющих компаний автоматически лишило многих отечественных артистов недвижимости в Финляндии, при этом владельцы жилья не могут даже забрать личные вещи в связи с закрытыми границами. Об этом сообщил Life.ru.

Он пояснил, что в таком случае вернуть собственность возможно только при покупке акций новой управляющей компании, если она появится, а шансы на получение компенсации за утраченное жилье и вовсе минимальны.

По мнению юриста, новый законопроект о фактическом запрете россиянам проводить сделки с недвижимостью в Финляндии может иметь весьма серьезные юридические последствия. Так, россияне сегодня активно распродают недвижимость по заниженным ценам с целью минимизации потерь. Тем не менее покупатели не торопятся приобретать жилье, поскольку не все готовы инвестировать в недвижимость страны, активно вводящей ограничения для иностранных собственников.

Он добавил, что сделки с недвижимость контролируются Минобороны Финляндии в связи с возможным размещением объектов альянса в приграничных с Россией районах.

Ранее сообщалось, что Финляндия может ввести запрет на сделки с недвижимостью для россиян.