Военный эксперт Матвийчук назвал предупреждение, которое сделала Москва сделала Зеленскому перед Новым годом

По словам военного эксперта Анатолия Матвийчука, сообщения о массированном ударе по Незалежной свидетельствуют о том, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому сделали предупреждение перед новогодними праздниками. Об этом сообщает NEWS.ru.

Он добавил, что президенту Украины дали время обдумать и свое будущее, и судьбу государства.

По мнению эксперта, если Зеленский хочет, чтобы его страна мирно встретила Новый год, пусть не рыпается минимум до конца новогодних каникул.

Ранее сообщалось, что Зеленский отреагировал на массированный удар по энергосистеме на Украине.