Южная Корея обеспокоена: выяснилось, к чему может привести встреча Путина и Ким Чен Ына

В России состоялась встреча президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына. Как рассказал политолог Алексей Ванифатов, этот шаг открывает новый этап сотрудничества двух государств.

Эксперт напомнил, что стороны обсудили взаимодействия в военно-технической сфере, космической отрасли, в которой очень сильно заинтересован Пхеньян. В делегации были сразу два высокопоставленных чиновников, отвечающих за эту отрасль.

«Этой встрече все мировые СМИ уделили много внимания, но лишь немногие отнеслись к переговорам со всеми серьезностью и озабоченностью. Остальные отнеслись саркастически, и это показывает, насколько Запад отказывается принимать новую картину многополярного мира, в которой он будет играть не первую роль», — пояснил политолог в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам собеседника, главной страной, которая восприняла всерьез все договоренности на встрече лидеров России и КНДР, стала Южная Корея.

«После полноценного анализа Сеул проведет переговоры с Москвой и выразит свою обеспокоенность, однако это не повлияет на сотрудничество нашей страны с Северной Корей. Если правильно провести дипломатию, то возможно открытие нового витка сотрудничества уже и с Южной Корей, который принесет много пользы всем странам», — подытожил Ванифатов.

Ранее Ким Чен Ын заявил о полной поддержке всех решений России.