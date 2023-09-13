Южная Корея обеспокоена: выяснилось, к чему может привести встреча Путина и Ким Чен Ына
Политолог Ванифатов оценил мировую реакцию на встречу Путина и Ким Чен Ына
Фото: [Владимир Смирнов/ТАСС]
В России состоялась встреча президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына. Как рассказал политолог Алексей Ванифатов, этот шаг открывает новый этап сотрудничества двух государств.
Эксперт напомнил, что стороны обсудили взаимодействия в военно-технической сфере, космической отрасли, в которой очень сильно заинтересован Пхеньян. В делегации были сразу два высокопоставленных чиновников, отвечающих за эту отрасль.
«Этой встрече все мировые СМИ уделили много внимания, но лишь немногие отнеслись к переговорам со всеми серьезностью и озабоченностью. Остальные отнеслись саркастически, и это показывает, насколько Запад отказывается принимать новую картину многополярного мира, в которой он будет играть не первую роль», — пояснил политолог в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».
По словам собеседника, главной страной, которая восприняла всерьез все договоренности на встрече лидеров России и КНДР, стала Южная Корея.
«После полноценного анализа Сеул проведет переговоры с Москвой и выразит свою обеспокоенность, однако это не повлияет на сотрудничество нашей страны с Северной Корей. Если правильно провести дипломатию, то возможно открытие нового витка сотрудничества уже и с Южной Корей, который принесет много пользы всем странам», — подытожил Ванифатов.
Ранее Ким Чен Ын заявил о полной поддержке всех решений России.