Южная Корея опасается нападения КНДР, которая может последовать примеру ХАМАС

Армия Южной Кореи не исключает того, что Северная Корея может последовать примеру ХАМАС и напасть на страну. Об этом пишет агентство Yonhap .

По данным издания, КНДР может внезапно напасть на соседнее государство, используя такую же тактику, которую применяло радикальное исламистское движение ХАМАС против Израиля.

Агентство сообщило, что начальник штаба операций Комитета начальников штабов ВС Республики Корея Кан Син Чхоль уже сделал доклад представителям парламенты об анализе обострения палестино-израильского конфликта.

«Согласно первоначальным оценкам, внезапная операция ХАМАС оказалось успешной. За короткое время было выпущено несколько тысяч ракет, что свело к минимуму эффективность «Железного купола», – приводит слова Чхоля издание.

Как отмечают южнокорейские военные, КНДР может использовать против них гражданское оборудование и технику, проводить психологические операции, а также использовать уязвимые месты оборонительных систем.

7 октября боевики ХАМАС атаковали Израиль несколькими тысячами ракетами. Боеприпасы были выпущены с территории сектора Газа, где ХАМАС является правящей партией. В этот же день боевики объявили о начале специальной операции против Израиля под названием «Наводнение Аль-Акса».

Израиль в ответ на эту агрессию ввел в стране военное положение для защиты, а также объявил мобилизацию резервистов.

Израиль продолжает обстреливать сектор Газа и готовиться к масштабной наземной операции. О причинах такого решения – в материале «Подмосковье сегодня».