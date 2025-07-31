Южная Корея отменила ограничения на контакты с Северной Кореей
Yonhap: гражданам Южной Кореи разрешили свободные контакты с КНДР
Агентство Yonhap сообщило, что Министерство объединения Республики Корея аннулировало постановление, ограничивающее взаимодействие граждан Южной Кореи с гражданами КНДР.
По словам агентства, министр объединения Чон Дон Ен заявил в четверг перед журналистами, что подписал распоряжение об отмене указа, регламентирующего уведомления о контактах с северокорейскими гражданами.
Yonhap разъясняет, что данная внутренняя инструкция министерства определяла основания для отказа в тех случаях, когда южнокорейцы предварительно информировали ведомство о планируемых контактах с представителями Северной Кореи.
Фактически, граждане должны были получать разрешение министерства на подобные контакты, и власти могли отказать, если возникали «подозрения, что собеседник может быть связан с северокорейскими спецслужбами».
Чон Дон Ен отметил, что теперь контакты на частном уровне полностью разрешены и что свободное общение между обычными гражданами позволит лучше понимать друг друга, способствуя мирному сосуществованию.
Вместе с тем, как передает Yonhap, гражданам Южной Кореи все еще необходимо предварительно уведомлять министерство объединения о своих контактах. Агентство предполагает, что это связано с тем, что Республика Корея и КНДР формально все еще находятся в состоянии войны, поскольку действует лишь соглашение о перемирии, заключенное после окончания Корейской войны в 1953 году.
Ранее сообщалось, что КНДР обвинила США и Южную Корею в подготовке к ядерной войне.