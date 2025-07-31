Южная Корея отменила ограничения на контакты с Северной Кореей

По словам агентства, министр объединения Чон Дон Ен заявил в четверг перед журналистами, что подписал распоряжение об отмене указа, регламентирующего уведомления о контактах с северокорейскими гражданами.

Yonhap разъясняет, что данная внутренняя инструкция министерства определяла основания для отказа в тех случаях, когда южнокорейцы предварительно информировали ведомство о планируемых контактах с представителями Северной Кореи.

Фактически, граждане должны были получать разрешение министерства на подобные контакты, и власти могли отказать, если возникали «подозрения, что собеседник может быть связан с северокорейскими спецслужбами».

Чон Дон Ен отметил, что теперь контакты на частном уровне полностью разрешены и что свободное общение между обычными гражданами позволит лучше понимать друг друга, способствуя мирному сосуществованию.

Вместе с тем, как передает Yonhap, гражданам Южной Кореи все еще необходимо предварительно уведомлять министерство объединения о своих контактах. Агентство предполагает, что это связано с тем, что Республика Корея и КНДР формально все еще находятся в состоянии войны, поскольку действует лишь соглашение о перемирии, заключенное после окончания Корейской войны в 1953 году.

Ранее сообщалось, что КНДР обвинила США и Южную Корею в подготовке к ядерной войне.