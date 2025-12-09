Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к проведению выборов в стране, ответив таким образом на недавнее высказывание Дональда Трампа. Об этом лидер киевского режима рассказал итальянским журналистам.

Владимир Зеленский дал четкий ответ на прозвучавшую накануне критику. Комментируя слова президента США Дональда Трампа о том, что Киев использует боевые действия как предлог для отмены голосования, украинский лидер заявил о своей постоянной готовности к проведению выборов.

Заявление прозвучало в Риме, где Зеленский находится с рабочим визитом. На выходе из отеля, направляясь на встречу с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, он ответил на вопрос журналистов ведущих итальянских изданий.

Накануне Дональд Трамп выразил мнение о том, что власти Украины сознательно откладывают демократические процедуры, ссылаясь на военное положение. Зеленский, не вдаваясь в полемику, фактически отверг это утверждение, подчеркнув свою принципиальную позицию.

