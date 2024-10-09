Пленный украинский солдат рассказал, как медики ВСУ подсаживают бойцов на наркотики

Пленный украинский солдат раскрыл в беседе с РИА Новости, что бойцы ВСУ «сидят» на амфетамине.

По словам Артема Кабанова, почти треть всех бойцов Вооруженных сил Украины принимают наркотик. Причем некоторые получают его по почте, другим же предлагают медики. Солдат рассказал, что врачи отдают амфетамин бесплатно, однако это формирует привыкание. Дальше солдатам помогает почта.

«Приходит посылочка - ты идешь получать, а там стоит ВСП (военная полиция - ред.). И они проверяют там собакой. Как-то ж не находят, как-то ж кладут это, чтобы не находили» — Артем Кабанов, пленный украинский солдат

Отмечается, что это командованием это никак не осуждается. Наоборот, оно превращает это в прибыльный бизнес.