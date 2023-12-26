Кабмин продлил запрет на вывоз из РФ патронов и гильз

Правительство России продлило до конца 2025 года запрет на вывоз из страны патронов и гильз. Об этом говорится в соцсетях кабмина.

Ограничения на вывоз патронов и гильз из России были введены в мае 2023 года.

«В России продлевается временный запрет на вывоз из страны патронов для гражданского и служебного нарезного оружия, а также гильз для патронов к нарезному огнестрельному оружию определенных калибров. Он будет действовать до 31 декабря 2025 года», – говорится в сообщении.

Отмечается, что постановление об этом уже подписано.

Запрет не относится к патронам и гильзам, которые необходимы для российской армии, а также другим войскам и воинским формированиям. Один из пунктов документа – засекречен с пометой «для служебного пользования».

Весной 2022 года правительство ввело запрет на экспорт из РФ в страны, которые вошли в перечень «недружественных», ряда товаров и оборудования иностранного производства. Среди запрещенных к вывозу – цистерны, газогенераторы, турбины и двигатели внутреннего сгорания.

Ранее мы сообщали, что Россия продлила запрет на въезд грузовиков из Европы. Ограничения касаются стран Европейского союза (ЕС), Норвегии, Украины и Великобритании. Исключения составляют почтовые грузы, а также гуманитарная помощь.

Накануне США ввели новые санкции в отношении РФ, которые касаются морепродуктов. Министерство финансов Соединенных Штатов объявило о запрете на импорт лосося, трески, краба и минтая.