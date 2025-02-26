Кабмин Украины одобрил соглашение с США об инвестфонде восстановления

В среду украинским кабмином было одобрено соглашение с США об инвестиционном фонде восстановления Украины. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление премьер-министра страны Дениса Шмыгаля.

По словам Шмыгаля, в среду украинское правительство принимает решения, которые необходимы для подписания соглашения о совместном инвестиционном фонде восстановления Украины. Политик отмечает, что уже скоро данное соглашение будет подписано.

В этом соглашении будет учитываться шесть основных позиций: в первую очередь, это создание фонда (который будет управляться обеими странами). При этом, Шмыгаль отметил, что недра Украины не будут передаваться в собственность США, а страна будет вносить в фонд половину будущих поступлений от природно-ресурсных активов. Штаты же будут делать взносы в фонд другими активами, средствами и финансовыми инструментами.

Ранее Дональд Трамп заявил о том, что поддерживает идею размещения европейских военных на территории Украины.