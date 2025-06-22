Кадры прибывшего в московский аэропорт главы МИД Ирана Аракчи появились в Сети

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи прибыл вечером в воскресенье, 22 июня, в Россию для проведения переговоров, посвящённых ситуации на Ближнем Востоке после недавних атак США и Израиля на территорию исламской республики. Агентство IRNA опубликовало кадры, на которых запечатлен момент выхода министра из самолета в московском аэропорту.

В сообщении было указано, что в ходе переговоров будут обсуждаться последствия действий США и Израиля по Ирану для ситуации на Ближнем Востоке и в мире.

«Аббас Аракчи прибыл в Москву для переговоров с президентом [Владимиром Путиным] и другими высокопоставленными официальными лицами РФ», — говорится в сообщении агентства.

Сам Аракчи говорил накануне, что рассчитывает в понедельник, 23 июня, обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным происходящую атаку на Иран со стороны Израиля и США.

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что после удара США Россия может поставить Ирану ядерный боекомплект.