Кадыров назвал «виновного» в распространении слухов о северокорейских военных на Украине
Фото: [телеграм-канал Рамзана Кадырова]
Кореец по имени Дима из отряда спецназа «Ахмат», стал невольным виновником слухов об участии в конфликте на Украине северокорейских военных. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
На самом деле боец является уроженцем Сахалина.
Отряд под командованием украинца с позывным «Хохол», в котором числится «кореец Дима», посетил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.
Он рассказал, что в «Ахмате», кроме Димы, есть и другие корейцы.
Ранее сообщалось о том, что Кадыров призвал усилить контроль за детьми, прогуливающими школьные уроки.