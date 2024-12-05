Кадыров озвучил сроки окончания спецоперации
Фото: [официальный сайт президента РФ]
Спецоперация на Украине скоро завершится, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров на прямой линии. Мероприятие транслировалось в его телеграм-канале.
При этом, отметил он, перестрелки еще будут продолжаться, так как есть силы, заинтересованные в продолжение боевых действий.
Он обвинил их в стремени заработать на конфликте и пообещал добить «этих шайтанов».
До этого глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что на Украине истощается «живая сила»: мужское население редеет стремительно и призывать в ВСУ стало практически некого. По этой причине Киев засылает в бой наемников.
Ранее сообщалось о том, что главный судебный пристав России Аристов вручил Кадырову медаль.