Адам Кадыров поблагодарил Путина за поддержку чеченского народа

В своей публикации юный Кадыров выразил признательность Путину за его вклад в развитие Чечни. Особое внимание в посте уделялось поддержке, оказываемой семье Кадыровых. Он подчеркнул, что такое внимание со стороны президента имеет для них исключительную ценность. Кроме того, сын главы Чечни заверил, что жители республики всегда будут верны главе государства и не подведут его.

На опубликованном снимке запечатлено рукопожатие между Адамом Кадыровым и Владимиром Путиным. Информация о месте, где был сделан этот кадр, не приводится.

Ранее сообщалось, что 17-летний сын главы Чечни Адам Кадыров еще 28 июня женился, а фотографии с этого мероприятия вызвали бурные обсуждения в социальных сетях.