Кадыров подтвердил информацию об атаке Грозного беспилотниками

Глава Чечни Рамзан Кадыров подтвердил атаку беспилотников на Грозный. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, ВСУ атаковали город тремя БПЛА. Он отметил, что два из них ликвидировала система противовоздушной обороны (ПВО). Третий — упал на территории отряда специального назначения ОМОН «АХМАТ-Грозный» Управления Росгвардии по республике.

Кадыров отметил, что жертв в результате инцидента нет. По словам главы республики, российская сторона будет отвечать более «точными и жесткими» ударами на провокации ВСУ. Он также сообщил, что разведывательные данные о возможном расположении украинских военных были переданы ВС России.

В воскресенье, 15 декабря, Mash сообщил, что в Грозном слышны взрывы. Отмечалось, что местные жители видели в небе беспилотники, а также слышали звуки работы систем ПВО.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что система ПВО за сутки сбила 15 вражеских БПЛА над российской территорией.