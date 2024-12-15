Жители Грозного сообщили о взрывах в городе

В Грозном сработала система противовоздушной обороны (ПВО), сообщил Mash со ссылкой на местных жителей.

Отмечается, что очевидцы слышали несколько взрывов. Официальной информации от властей Чечни по факту инцидента нет.

К сообщению Telegram-канал прикрепил видео, на котором видно, как, предположительно, вражеский беспилотник, оказался в воздушном пространстве чеченского города. Спустя несколько секунд камера запечатлела яркую вспышку, исходящую от БПЛА.

Информацию о взрывах в Грозном также опубликовала Baza. По данным источника, громкие звуки разбудили местных жителей около 7:45 мск.

Это далеко не первый инцидент с беспилотниками в столице Чечни. Несколько дней назад беспилотники уже атаковали город. 12 декабря глава республики Рамзан Кадыров сообщил, что при взрыве БПЛА над казармами специального полка им. Ахмата Кадырова пострадали четыре бойца караула.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что система ПВО за ночь сбила 15 вражеских БПЛА.