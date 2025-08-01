Кадыров показал в соцсетях кадры своей утренней тренировки

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поделился кадрами своей утренней тренировки, отметив, что постепенно возвращается к физическим нагрузкам после перерыва. На опубликованном во «ВКонтакте» видео видно , как Кадыров выполняет легкие упражнения, демонстрируя начало восстановительного процесса.

Глава российского региона также упомянул своего тренера Висмурада, предположив, что тот подготовил для него специальную программу.

«Что-то мне подсказывает, что дорогой брат и тренер Висмурад уже подготовил мне своеобразную программу упражнений, но все секреты он пока не раскрывает», — отметил Кадыров.

Подписчики Кадырова активно комментируют публикацию, выражая поддержку и восхищение его дисциплиной. Многие отмечают, что даже легкая тренировка главы Чечни выглядит внушительно и мотивирует к занятиям спортом.

В июле в турецких СМИ появилась информация о том, что главу Чечни спасли во время отдыха в Бодруме. По данным издания GZT, Кадыров неожиданно почувствовал себя плохо в море, после чего он был доставлен в частную клинику. Официально эта информация подтверждена не была и вызвала множество вопросов.

Ранее сообщалось, что глава Чечни Рамзан Кадыров одержал победу над своим сыном Ахматом в товарищеском матче по шахматам.