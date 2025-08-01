Кадыров показал в соцсетях кадры своей утренней тренировки
Кадыров опубликовал видео своей утренней тренировки
Фото: [flickr.com]
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поделился кадрами своей утренней тренировки, отметив, что постепенно возвращается к физическим нагрузкам после перерыва. На опубликованном во «ВКонтакте» видео видно, как Кадыров выполняет легкие упражнения, демонстрируя начало восстановительного процесса.
Глава российского региона также упомянул своего тренера Висмурада, предположив, что тот подготовил для него специальную программу.
«Что-то мне подсказывает, что дорогой брат и тренер Висмурад уже подготовил мне своеобразную программу упражнений, но все секреты он пока не раскрывает», — отметил Кадыров.
Подписчики Кадырова активно комментируют публикацию, выражая поддержку и восхищение его дисциплиной. Многие отмечают, что даже легкая тренировка главы Чечни выглядит внушительно и мотивирует к занятиям спортом.
В июле в турецких СМИ появилась информация о том, что главу Чечни спасли во время отдыха в Бодруме. По данным издания GZT, Кадыров неожиданно почувствовал себя плохо в море, после чего он был доставлен в частную клинику. Официально эта информация подтверждена не была и вызвала множество вопросов.
Ранее сообщалось, что глава Чечни Рамзан Кадыров одержал победу над своим сыном Ахматом в товарищеском матче по шахматам.