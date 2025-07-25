Турецкие СМИ сообщили о «спасении» Кадырова на пляже в Бодруме

В Турции сообщили о якобы спасении главы Чечни Рамзана Кадырова, когда он пребывал на отдыхе в Бодруме. Информацию об этом распространило турецкое издание GZT.

По неподтвержденным данным, Кадыров начал внезапно задыхаться во время купания в море, после чего сотрудники местной полиции вызвали медиков, оказавших ему помощь.

Сообщается, что после оказания медицинской помощи Кадыров некоторое время находился под наблюдением врачей, но сейчас его состояние оценивается как удовлетворительное.

Официального подтверждения этой информации от представителей чеченского лидера или турецких властей не поступало. Сам Кадыров пока никак не прокомментировал эти слухи.

Это не первый случай, когда в СМИ появляется неподтвержденная информация о здоровье главы Чечни. Ранее Кадыров неоднократно опровергал распространявшиеся о нем слухи, заявляя, что в интернете ему постоянно приписывают различные заболевания.

Ранее сообщалось, что сын главы Чечни Рамзана Кадырова оставил пост президента футбольного клуба «Ахмат».