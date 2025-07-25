В новости о едва не утонувшем в Бодруме Рамзане Кадырове заметили странности

В истории со спасением главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова на турецком курорте заметили странности. На обстоятельства инцидента обратила внимание Baza.

Ранее турецкое издание GZT сообщило, что сотрудники береговой охраны спасли Кадырова, которому внезапно стало плохо на пляже в Бодруме. Сообщалось, что главу республики сразу же доставили в медицинское учреждение для дальнейшего осмотра.

Как отмечает Baza, в этой истории сразу появились несовпадения. Во-первых, Кадырова всегда сопровождает многочисленная личная охрана, поэтому информация о спасении руководителя российского региона береговой охраной выглядит странно.

Во-вторых, большинство турецких СМИ, включая Haberler, ссылались на издание GZT, но позже новость без каких-либо дополнительных подтверждений перепечатали более крупные медиа — Nefes и Milliyet.

Позже информацию подхватили азербайджанские СМИ, а затем и русскоязычные телеграм-каналы. При этом сам Кадыров никак не прокомментировал ситуацию. Официальные представители Чечни также пока не выступили с заявлениями.

Ранее сообщалось, что во Владимирской области в реке Клязьме утонула вся семья.