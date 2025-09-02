Кадыров показал видео Трампа в национальной одежде Чечни
Фото: [flickr.com]
Руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров опубликовал в своем телеграм-канале видео, сгенерированное нейросетью, где американский президент Дональд Трамп представлен в качестве чеченца.
В продемонстрированном видео Трамп одет в традиционный чеченский наряд и произносит фразу на чеченском языке на фоне развивающегося американского флага. Кадыров сопроводил это видео юмористическим комментарием.
«А вы знали, что Дональд Трамп чеченец? Вот, он сам подтвердил. Обещает не забывать свои корни», — написал он.
