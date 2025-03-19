Кадыров посетил ОАЭ по приглашению руководства страны

Глава Республики Чечня Рамзан Кадыров прибыл в Объединенные Арабские Эмираты по приглашению главы этого государства Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна. Об этом сам Кадыров рассказал в телеграм-канале.

Глава российского региона прибыл в Эмираты приняв приглашение, чтобы принять участие в религиозной церемонии ифтар — вечернем приеме пищи у мусульман во время исламского месяца Рамадан. Шейх пригласил Кадырова, чтобы тот совместно с ним присутствовал на такой церемонии.

«Для меня каждая встреча с ним — это не просто дипломатическое событие, а радость общения с великим лидером и истинным мусульманином, чья мудрость и сила духа вызывают искреннее уважение», — указал чеченский руководитель в микроблоге.

Кадыров добавил, что он разделяет с шейхом общие для них ценности и цели, а также гордится дружбой с ним.

Ранее сообщалось, что по указу Кадырова одну из улиц Грозного переименуют в честь Бувайсара Сайтиева, российского борца вольного стиля и чемпиона Олимпийских игр. Спортсмен незадолго до этого умер в возрасте 50 лет.