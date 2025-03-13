Кадыров распорядился переименовать улицу в Грозном в честь олимпийского чемпиона Сайтиева

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров дал распоряжение о переименовании одной из улиц Грозного в честь бывшего чемпиона по вольной борьбе Бувайсара Сайтиева, сообщила администрация города.

Отмечается, что новый топоним появится в Ахматовском районе Грозного, где в ближайшее время откроется Республиканский центр спортивной борьбы.

2 марта на 50-м году ушел из жизни бывший депутат Государственной думы РФ от Дагестана российский борец вольного стиля и чемпион Олимпийских игр Бувайсар Сайтиев.

Он заслужил мировое признание, став трехкратным олимпийским чемпионом на Играх в Атланте, Афинах и Пекине. Он также стал шестикратным победителем чемпионатов мира и Европы.

После завершения спортивной карьеры Сайтиев продолжил свою деятельность в государственной сфере, будучи депутатом Госдумы РФ VII созыва и возглавляя Федерацию спортивной борьбы Чечни.

Как ранее сообщила Baza, Бувайсар Сайтиев мог выпасть из окна. Его нашли 2 марта у собственного дома на улице Минской в Москве в тяжелом состоянии. Вскоре он скончался в больнице.