Поножовщина и стрельба произошли у пункта полиции в Чечне

Нападение на пост полиции произошло в центре Ачхой-Мартана в Чечне, сообщает канал Baza.

Выяснили, что в чеченском городе неизвестный набросился с ножом на полицейских. Они дали отпор, но были вынуждены применить табельное оружие: нападавшего ликвидировали. Его мотив выяснят в ходе расследования.

По уточненным данным Baza, в ходе нападения были ранены двое полицейских. Их оказывают помощь в местной больнице.

На месте преступления проводятся оперативные мероприятия, в связи с которыми были перекрыты дороги.

Ранее сообщалось, что в Мексике произошел массовый расстрел в реабилитационном центре.