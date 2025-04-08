Полицейский погиб после нападения на пост ДПС в Чечне

В результате нападения на пост дорожно-патрульной службы (ДПС) в городе Ачхой-Мартан в Чеченской Республике от полученных ранений скончался один из сотрудников полиции. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Вечером 7 апреля неизвестный мужчина напал на пункт полиции и ранил двух сотрудников правоохранительных органов. Преступник использовал нож. Его ликвидировали ответным огнем. Что стало причиной такого поведения, пока не известно. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

По информации СКР, мужчина нанес серьезные ранения одному из полицейских, который позже скончался в больнице.

Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад о ходе расследования этого инцидента. В настоящее время ведомство продолжает работать над выяснением всех обстоятельств происшествия и его причин.

Ранее телеканал РЕН ТВ сообщил, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения угрожал женщине-продавцу «гранатой» ради спиртного и сигарет.