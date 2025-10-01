Кадыров рассказал, как распоряжается подаренными ему вещами

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал о своем отношении к подаркам. Его слова приводит агентство РИА Новости.

Руководитель российского региона признался, что не любит получать презенты, поскольку у него уже есть все необходимое.

Кадыров рассказал, что однажды принял решение продать подаренные ему вещи, а вырученные средства распределить среди малоимущих жителей Чечни.

«А так, у меня все есть, подарки не люблю... Мне больше нравится, когда семья поздравляет, мама приезжает, сестры и племянники собираются», — поделился глава республики.

Кадыров также отметил, что свой предстоящий день рождения 5 октября он планирует провести в тесном семейном кругу, без пышных торжеств.

Ранее глава Чеченской Республики выразил благодарность депутату Государственной думы РФ Шамсаилу Саралиеву за законопроект о переименовании трех населенных пунктов республики.