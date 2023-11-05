Кадыров рассказал, какую помощь палестинцам оказала Чечня

Глава Республики Чечня Рамзан Кадыров рассказал о помощи, которую регион оказал жителям Палестины. Об этом он написал в своих соцсетях.

По словам Кадырова, региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова (РОФ) с начала обострения конфликта на Ближнем Востоке направил в Палестину больше 62 тонн гуманитарной помощи, которая включает предметы первой необходимости.

«Более 62 тонн предметов первой необходимости, средств гигиены, продуктов питания в течение всей ночи грузили молодежные активисты под руководством председателя Совета регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» ЧР Ахмата Кадырова», – отметил Кадыров.

Он подчеркнул, что гуманитарный груз доставят самолеты Ил-27 МЧС России. По словам Кадырова, помощь будет доставлена в Египет. Оттуда, уточнил он, она будет перенаправлена в сектор Газа.

Ранее мы сообщали о том, что два спецборта МЧС РФ доставят жителям палестинского анклава гуманитарную помощь. Накануне ведомство также отчиталось о выполнении поручения президента России Владимира Путина о передаче гуманитарной помощи жителям сектора Газа. Тогда из России отправили 28 тонн помощи.

Обострение палестино-израильского конфликта началось 7 октября после того, как палестинское радикальное движение ХАМАС выпустило по Израилю около пяти тысяч ракет. Также в этот день боевики группировки вторглись на территорию государства, откуда в заложники забрали более 200 человек.

27 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале наземной операции в секторе Газа. Накануне командование армии сообщило о взятии столицы анклава в кольцо.

Израиль не намерен останавливать наземную операцию в секторе Газа. Россия на постоянной основе помогает пострадавшим от обстрелов ЦАХАЛ палестинцам поставками гуманитарной помощи. А могут ли в секторе Газа появиться военные РФ? Разбираемся в материале «Подмосковье сегодня».