Два спецборта МЧС России доставят 60 тонн гуманитарной помощи для жителей Газы
Фото: [© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ]
МЧС объявило об очередной поставке гумпомощи пострадавшему от конфликта с Израилем населению сектора Газа.
Как уточнили в ведомстве, два самолета доставят в Египет с последующим перемещением по земле в Газу порядка 60 тон гуманитарной помощи, в составе которой медикаменты и перевязочные материалы.
«Самолеты Ил-76 вылетели из аэропорта в Грозном в Египет», - проинформировали в МЧС.
Ранее сообщалось, что МЧС России отправило в Газу два самолета с 28 тоннами гуманитарной помощи.