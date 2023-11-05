Два спецборта МЧС России доставят 60 тонн гуманитарной помощи для жителей Газы

МЧС объявило об очередной поставке гумпомощи пострадавшему от конфликта с Израилем населению сектора Газа.

Как уточнили в ведомстве, два самолета доставят в Египет с последующим перемещением по земле в Газу порядка 60 тон гуманитарной помощи, в составе которой медикаменты и перевязочные материалы.

«Самолеты Ил-76 вылетели из аэропорта в Грозном в Египет», - проинформировали в МЧС.

Ранее сообщалось, что МЧС России отправило в Газу два самолета с 28 тоннами гуманитарной помощи.