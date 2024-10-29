Кадыров сообщил об атаке беспилотника на Российский университет спецназа в Чечне

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил об атаке вражеского беспилотника на Российский университет спецназа в Гудермесе. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

По словам главы регионы, атака БПЛА произошла рано утром 29 октября. Кадыров сообщил, что в результате атаки с воздуха на территории высшего учебного заведения загорелась крыша пустующего здания. Жертв и пострадавших, уточнил глава Чечни, нет.

На данный момент пожарным удалось потушить огонь. Специалисты проводят расследование инцидента. По информации Кадырова, работу университета в связи с произошедшим на останавливали.

С начала специальной военной операции (СВО) на Украине информация об атаке БПЛА в Чечне появилась впервые. Обычно киевский режим намеренно атакует приграничные территории РФ — Брянскую, Курскую и Белгородскую области.

Ранее сообщалось, что над регионами России за сутки сбили 64 украинских БПЛА.