Минобороны: над регионами России за сутки сбиты 64 украинских БПЛА

За минувшие сутки над шестью российскими регионами средствами ПВО и РЭБ были выявлены в небе и ликвидированы 64 украинских ударных беспилотника самолетного типа. Об этом проинформировала пресс-служба Минобороны РФ в своем аккаунте в соцсетях.

Там пояснили, что за прошлую ночь перехвачены и уничтожены 21 вражеских БПЛА.

«13 — над территорией Белгородской области, 6 — над Брянской, 1 — над Воронежской и 1 — над Курской», — рассказали в оборонном ведомстве.

Там добавили, что оставшиеся украинские дроны были сбиты в дневное время. Среди них еще 18 БПЛА над Курской областью, 11 над Брянской, 11, по шесть над Орловской и Липецкой областями, над Белгородской уничтожены два беспилотника.

Ранее сообщалось, что Тамбовскую область атаковали 11 беспилотников ВСУ.