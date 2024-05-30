Кадыров выплатит один миллион рублей угадавшему, что ему сказали Путин и Мирзиеев

Глава Чеченской Республики пообещал выплатить один миллион рублей тому, кто угадает фразу, которую ему сказали президент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Соответствующий пост Кадыров разместил в мессенджере.

К сообщению глава республики прикрепил видеозапись, на которой общаются российский и узбекский лидеры, а после подходят к нему и что-то говорят на ухо. В публикации Кадыров предложил подписчикам угадать, что ему сказали президенты.

«Обязательное условие — опубликовать максимально развернутый ответ в комментарии под этим видео и поделиться данным видеоматериалом у себя в сториз в Телеграм или в Инстаграм*», — написал Кадыров.

Он отметил, что некоторые из его окружения в курсе, что ему сказали президенты. Кадыров подчеркнул, что они дали обещание не допустить утечку.

27 мая президент РФ Путин посетил Ташкент, где провел встречу с узбекским коллегой Мирзиеевым. Стороны обсудили взаимодействие между двумя странами и двусторонне сотрудничество. По итогам визита в Узбекистан Путин выразил Мирзиееву благодарность за гостеприимство и понадеялся на долгосрочное сотрудничество.

Ранее Владимир Путин высказался о легитимности украинской власти после того, как президентский срок Владимир Зеленского истек.

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