В Госдуме возмутились переименованием станиц в Чечне

Выступая на очередном заседании ГД, депутат заявил, что подобные действия являются попыткой переписать историю российского государства. Поводом для его реакции стало предложение изменить название городского поселения Шелковская на Терек.

«Мало того, что сначала русскоязычное население вышвырнули оттуда, теперь и названия стираете. Эта история нашего государства. Вы что творите, я вас спрашиваю?» — отметил Шаманов.

Накануне Госдума поддержала в первом чтении законопроект о переименовании трех районов Чеченской Республики. Инициатива, внесенная парламентом Чечни, предполагает, что Серноводский район станет Серноводском, Шелковской район будет переименован в Терек, а Наурская — в Нерве.

