Кая Каллас: сомневаюсь, что от замороженных в ЕС активов России что-то осталось

Вполне возможно, что от замороженных на территории Европы активов России уже ничего не осталось. Такое допущение сделала Кая Каллас, глава евродипломатии. Ее слова привело издание Politico.

Каллас признала, что Россия по закону имеет все права на свои активы, которые заблокированы на Западе. Но она их не получит до тех пор, пока их не используют на восстановление Украины.

«Но я сомневаюсь, что что-то осталось», — указала она.

Дипломат не стала уточнять, куда могли исчезнуть все эти средства.

Ранее Каллас заявила, что Трамп обязан быть очень жестким и сильным по отношению к России, чтобы повлиять на Китай. По ее мнению, поддержка со стороны Запада Украины дает четкий сигнал КНР. Китайцы не должны пытаться решить вопрос с Тайванем силовыми способами, чтобы не попасть под такой же прессинг, как РФ.