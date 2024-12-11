Каллас: Трамп должен быть жестким в отношении России, чтобы влиять на Китай

«Если вы не хотите проблем с Китаем, я думаю, вам нужно быть очень сильными в отношении России», — сказала она.

Каллас также подчеркнула, что поддержка Киева со стороны Запада служит посланием Китаю в контексте ситуации вокруг Тайваня.

Она добавила, что, хотя Россия имеет «законные права» на активы, конфискованные Западом в начале 2022 года, они должны быть направлены на восстановление Украины, прежде чем можно будет вернуть оставшееся.

Ранее сообщалось, что новая глава евродипломатии Кая Каллас в 2021 году унизила экс-канцлера ФРГ Ангелу Меркель, когда не поддержала ее призыв пригласить на саммит ЕС российского президента Путина.