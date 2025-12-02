«Как будто это были конфетки»: Трамп раскритиковал Байдена за помощь Украине в $350 млрд

Дональд Трамп заявил о прекращении прямой финансовой вовлеченности США в украинский конфликт, резко раскритиковав предшественника. По словам президента, Джо Байден выделил Украине около $350 млрд с легкостью раздающего конфеты ребенка. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время заседания кабинета министров действующий глава Белого дома Дональд Трамп сделал резкое заявление относительно политики своей администрации. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты более не участвуют в украинском конфликте путем прямых финансовых вливаний.

Основной удар своей критики Трамп направил на экс-президента Джо Байдена. Он обвинил его в безрассудной растрате средств, заявив, что тот передал Украине астрономическую сумму — порядка $350 млрд. По выражению Трампа, Байден делал это с легкостью человека, раздающего конфетки, без должной, по его мнению, оценки целесообразности и контроля.

Ранее Трамп дал Мадуро месяц, чтобы тот сбежал из Венесуэлы вместе с семьей.