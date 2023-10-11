Как за каменной стеной: выяснилось, могут ли арестовать Путина в Китае

Президент России Владимир Путин примет участие в форуме «Один пояс, один путь», который пройдет в КНР с 17 по 18 октября. Это будет его первая зарубежная поездка за год.

Путин не приезжал на саммит БРИКС в ЮАР в августе и на встречу G20 в Индии. На Западе это связывают с решением Международного уголовного суда (МУС), который выдал ордер на арест российского главы государства и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, обвинив их в незаконной депортации детей с территории Украины в Россию.

Москва отвергает обвинения в похищении детей, заявляя, что их фактически спасали из зоны военных действий. В Кремле утверждают, что проблем с возвращением на родину нет. А ордер власти называют юридически ничтожным.

«Арест президента РФ в Китае по ордеру МУС абсолютно исключен, так как Китай не признает статус международного уголовного суда и неоднократно высказывал свою позицию об уважении юридического иммунитета глав государств. Поэтому визит Путина в Пекин в этом смысле безопасен», — прокомментировал ситуацию интернет-изданию «Подмосковье сегодня» юрист Олег Муравьев, капитан юстиции в запасе.

Он уточнил, что МУС был создан на основе Римского статута 1998 года. Он разрабатывался с участием России. Наша страна подписала этот документ в 2000-м.

«Но в 2016 году Москва отказалась от участия в договоре из-за позиции МУС по Крыму», — продолжил Муравьев.

Эксперт добавил, что принудительно посадить самолет президента или как-то воздействовать на него в небе третьи страны также не смогут — рейс прямой.

Форум «Один пояс — один путь» является глобальной инициативой, предложенной Си Цзиньпином в 2013 году с целью развития международного сотрудничества в области торговли, инвестиций, инфраструктуры и культуры. К настоящему времени к проекту присоединилось более 150 стран и международных организаций. Ожидается, что основными темами диалога станут важные стратегические вопросы, в частности, стороны затронут ситуацию на Украине и в Израиле.

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