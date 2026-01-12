Российский военный корреспондент Евгений Поддубный резко раскритиковал и высмеял разрабатываемый украинской стороной документ о гарантиях безопасности от США. Своим мнением журналист поделился в своем телеграм-канале.

Этот документ, который в Киеве называют «историческим», планируется передать новому президенту США Дональду Трампу.

«Киевский режим всеми этими декларациями/планами/соглашениями оттягивает наступление мира и затягивает Украину в какую-то инфернальную воронку. Недоговороспособный противник — двойная беда», — отметил Поддубный.

Военкор задался риторическим вопросом о том, какие именно требования может выдвигать Киев, учитывая его «военные аппетиты».

В качестве саркастических примеров он предположил, что Украина может потребовать от США поставки передовой системы противоракетной обороны THAAD или даже личной подписи Трампа под декларацией о размещении европейских войск на своей территории.

Поддубный также обратил внимание на осторожную позицию Великобритании, которая, по его мнению, не хочет отправлять свои войска на Украину, если им будет угрожать реальная опасность. Журналист отметил, что сделанное Россией заявление о том, что любой иностранный военный контингент на Украине станет законной целью для поражения, было на Западе услышано.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова отреагировала на заявление британского министра обороны о «похищении» президента РФ Владимира Путина.