В интервью телеканалу ТВЦ дипломат назвала его слова о желании «похитить» президента РФ Владимира Путина «влажными фантазиями британских извращенцев». Этот комментарий стал ответом на заявление, сделанное Хили во время визита в Киев.

Британский министр, рассуждая о ситуации в Венесуэле и западных санкциях в отношении ее лидера Николаса Мадуро, провел аналогию с Россией. Он заявил журналистам, что «выбрал бы» российского президента для привлечения к некой «ответственности», намекая на возможные силовые действия. Подобная риторика, выходящая за рамки дипломатического лексикона, была немедленно подвергнута критике в Москве.

Ситуация вдобавок к этому развивается на фоне обострения информационной войны между Западом и Россией. Ранее на провокационный вопрос журналиста о возможном «приказе захватить» Путина отреагировал президент США Дональд Трамп. Он опроверг вероятность подобной операции. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев также высказался по теме действий США в Венесуэле, охарактеризовав их как «вселенскую катастрофу в сфере международных отношений».

