Каладзе заявил, что санкции Запада против Грузии связаны с отказом противостоять РФ

Мэр Тбилиси Каха Каладзе считает, что санкции Запада против Грузии имеют прямое отношение к российской политике, передает телеканал 1TV.

По его словам, санкции инициированы из-за отказа Грузии активно противостоять России и ее действиям в регионе.

«У всего этого есть свои причины: одна из них заключается в том, что мы не уступили страну, не втянули ее в войну, не открыли "второй фронт", несмотря на то, что призывы к этому были в кабинетах, от конкретных послов», — отметил Каладзе.

Называть имена и фамилии лиц, которых он имел в виду, мэр Тбилиси отказался.

Каладзе указал на то, что, несмотря на давление со стороны Запада, Грузия осталась верна своим принципам и не допустила вовлечения страны в конфликт. Он отметил, что Грузия продолжает придерживаться своего суверенного пути, несмотря на санкционные меры.

Представители западных стран уверены, что Грузия демонстрирует отклонение от демократических принципов. Из-за этого США наложили визовые ограничения на десятки граждан Грузии, а Великобритания ограничила программы поддержки и оборонное сотрудничество с республикой.

Кроме того, Литва и Эстония приняли решение запретить въезд некоторым представителям руководства Грузии. В санкционный список попал и премьер-министр Ираклий Кобахидзе, который также оказался под санкциями Украины.

Ранее сообщалось, что в Батуми неизвестные напали на экс-премьера Грузии Георгия Гахарию.