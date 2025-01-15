В Батуми неизвестные напали на экс-премьера Грузии Гахарию
В Батуми неизвестные избили бывшего премьер-министра Грузии Гахарию
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В Батуми неизвестные напали на бывшего премьер-министра Грузии Георгия Гахарию. Об этом сообщил телеканал «Рустави 2».
Отмечается, что нападение произошло в отеле «Шератон». Гахарию госпитализировали с переломом носа и сотрясением мозга. Тем не менее экс-премьер покинул медицинское учреждение по собственному желанию.
Министерство внутренних дел (МВД) Грузии начало расследование по факту случившегося. Подробности и мотивы преступления пока остаются неясными.
Гахария занимал пост премьер-министра Грузии с 2019 по 2021 годы. Он подал в отставку из-за разногласий с коллегами по партии по поводу решения об аресте оппозиционного политика Никанора (Ники) Мелии. В мае 2021 года Гахария основал партию «За Грузию» и выдвинулся от нее на выборах мэра Тбилиси.
Нынешним премьер-министром Грузии является Ираклий Кобахидзе.
Ранее сообщалось, что в аэропорту Красноярска задержали мужчину за нападение с ножом на человека.