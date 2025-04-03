Каллас не дала четкого ответа по количеству глав МО на встрече в Варшаве

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас подчеркнула, что не занималась «подсчетом» числа министров обороны, прибывших в Варшаву для участия в неформальной встрече Совета ЕС по обороне, организованной под эгидой Польши.

Она пояснила, что существуют различные форматы встреч, и добавила, что ее следующий пункт в графике — заседание глав МИД стран НАТО. Так она ответила на вопрос австрийских журналистов о том, как расценивать тот факт, что на встрече министров обороны присутствовали только десять представителей из 27 стран-членов ЕС.

Ранее Каллас призвала установить сроки для прекращения огня на Украине.