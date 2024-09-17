Новую внешнюю политику ЕС вместо Борреля будет курировать эстонка Каллас

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, вновь избранная на второй срок на посту руководителя высшего органа исполнительной власти ЕС, объявила в соцсетях состав своей новой команды комиссаров.

Бывшая премьер-министр Эстонии Кая Каллас заменит Жозепа Борреля на посту верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности. Каллас возглавляла эстонское правительство с января 2021 года до июля 2024 года, став первой женщиной на этой должности. Она известна своими критическими высказываниями в адрес России и поддержкой Украины.

В то же время в период ее премьерства выяснилось, что ее муж имел долю в компании, занимающейся грузовыми перевозками между Эстонией и Россией.

Полномочия Борреля прекратятся 1 декабря.

Ранее сообщалось, что МККК выразил готовность и желание посетить Курскую область.