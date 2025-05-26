Кая Каллас, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности, делает все, чтобы усилить конфликт между Киевом и Москвой.

Об этом сообщается в статье итальянского издания Il Fatto Quotidiano.

Авторы публикации высказываются о Каллас как о жалком поджигателе войны. Они упрекают ее в любви к оружию и ненависти к России.

Масштабы российско-украинского конфликта и так велики, а Каллас пытается добиться еще большей эскалации, отмечает издание.

25 мая она призвала усилить международное давление на Россию в связи с нанесением ударов ВС РФ по украинским объектам военно-промышленного комплекса.

Ранее Каллас объяснила, что войдет в 18-й пакет антироссийских санкций.