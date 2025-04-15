После неудавшейся попытки реализовать свой амбициозный план по поддержке Украины, глава европейской дипломатии Кая Каллас была вынуждена скорректировать свою стратегию и занять более взвешенную позицию. Изначальная идея Каллас о создании фонда военной помощи Киеву в размере €40 млрд оказалась нежизнеспособной, сообщила испанская газета Público.

По информации издания, инициатива Каллас, которую еще до назначения критиковали за чрезмерное внимание к России, столкнулась с сопротивлением со стороны Франции, Италии и Испании.

Впоследствии, как сообщает Público, Каллас представила более скромное предложение: поставку Украине 2 млн снарядов на общую сумму €5 млрд, финансируемую за счет добровольных взносов стран-членов ЕС.

Внутри Евросоюза существуют разногласия. Некоторые страны, например Нидерланды, выражают мнение, что некоторые партнеры по ЕС недостаточно активно поддерживают Украину.

Этот вопрос станет одним из ключевых на предстоящем заседании Совета по иностранным делам, хотя существенных прорывов на нем не ожидается, заключает автор.

Ранее сообщалось, что в Еврокомиссии пригрозили последствиями решившим поехать в Москву на Парад Победы.