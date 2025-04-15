«Отбитая русофобка»: Володин призвал отдать Каллас под трибунал

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин призвал к отстранению главы европейской дипломатии Каи Каллас. Такое заявление он сделал в своем телеграм-канале, комментируя недавние высказывания эстонского политика.

Ранее Каллас пригрозила странам Европейского союза (ЕС) последствиями из-за поездок в Россию для участия в праздновании 80-летия победы в Великой Отечественной войне (ВОВ).

«Отбитая русофобка поставила ультиматум не только странам Евросоюза, но и кандидатам, которые обсуждают вопросы вступления в ЕС, потребовав от них отказаться от поездок в нашу страну в дни празднования 80-летия Великой Победы», — написал Володин.

Володин охарактеризовал слова Каллас как проявление неуважения к памяти героев, отдавших свои жизни для спасения мира от фашизма. Он также призвал представить главу евродипломатии перед международным трибуналом ООН за ее высказывания.

Каллас родилась в 1977 году в Таллине. С 2018 по 2024 год она возглавляла Партию реформ, а с 1 декабря 2024 года занимает должность верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности (главы евродипломатии).

В прошлом Каллас была премьер-министром Эстонии, депутатом Европейского парламента и членом Рийгикогу (парламента Эстонии) в разные периоды между 2011 и 2021 годами.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посоветовал перетерпеть Каю Каллас на посту главы евродипломатии.